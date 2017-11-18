Затриманому у Білорусі журналісту Шаройку призначили адвоката

92 перегляди
Субота, 18 листопада 2017, 13:10

Затриманому у Білорусі за підозрою у шпигунстві журналісту "Українського радіо" Павлу Шаройку призначили адвоката.

Про це "Українській правді" повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

онсул відвідав затриманого у Білорусі громадянина України. Умови тримання, за його словами, прийнятні", - повідомив він.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися. 

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Українська правда 

Теми: ЗМІ Білорусь шпигунство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затриманого у Білорусі журналіста Шаройка відвідав український консул 18 листопада 2017, 03:10
Facebook представила конкурента YouTube 17 листопада 2017, 18:26
МЗС каже, що знає про затримання журналіста, у Білорусі – не коментують 17 листопада 2017, 12:05
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського
Викривальниця НАЗК позиватиметься до Луценка та САП
РФ знову заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії
Хакери викрали персональні дані учасників АТО - Кіберполіція
Усі новини
Книги

Катерина Калитко – лауреатка премії Конрада

здоров'я

Чому е-реєстр здатен змінити усю медичну систему України

дослідження

Серцевий напад на вулиці: чоловіків рятують охочіше