У Білорусі затримали українського журналіста за "шпигунство"

Правоохоронці Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

Про це у Facebook повідомив голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

"Затримано власкора UA: Українське Радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройко", - написав Аласанія.

Павло Шаройко Фото с facebook

Він додав, що від офіційних відповідей на їхній запит Посольство Беларусі поки ухиляється.

"З нашої власної неофіційної інформації в Білорусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в "шпіонажі"", - підсумував Аласанія.

"Українська правда" намагається отримати з цього приводу коментарі у МЗС.

За словами генпродюсера "Українського радіо" Дмитра Хоркіна, перед тим близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату, без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації.

За словами дружини журналіста Олени, Павла заарештували вдома. Перед цим у них був обшук.

"Ніякої інформації, нічого не говорять, тільки підозра в шпигунстві. Адвокат каже, що дала підписку про нерозголошення. Прийшли і заарештували. Він прийшов додому, я прийшла додому, у нас був обшук. Відкрила господиня. Я в цей момент була на роботі. Квартира була порожня", - повідомила Олена ефірі "Українського радіо".

Вона додала, що арешт стався 25 жовтня в Мінську.

За словами заступника директора Департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, МЗС дасть коментарі пізніше.

Як відомо, у травні минулого року один з сайтів бойовиків ОРДЛО опублікував список українських і закордонних журналістів з їхніми контактними даними, які були акредитовані в зоні АТО на початку конфлікту.

У списку було понад 1900 прізвищ журналістів. Це співробітники провідних телеканалів, інтернет-видань, газет, журналів, місцевих каналів та місцевих видань, в тому числі журналістка УП Оксана Коваленко.

2 липня журналісту "Української правди" Оксані Коваленко заборонили в'їзд на територію Білорусі.

24 серпня зник в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб. Більше двох тижнів про його місце знаходження нічого не було відомо.

Пізніше стало відомо, що Гриб перебуває в СІЗО Краснодара за звинуваченням у тероризмі.

До нього не пускали ні українських консулів, ні адвоката.

18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.