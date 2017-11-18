Затриманому у Білорусі журналісту Шаройку призначили адвоката
Затриманому у Білорусі за підозрою у шпигунстві журналісту "Українського радіо" Павлу Шаройку призначили адвоката.
Про це "Українській правді" повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.
"Консул відвідав затриманого у Білорусі громадянина України. Умови тримання, за його словами, прийнятні", - повідомив він.
Як повідомив генпродюсер "Українського радіо" Дмитро Хоркін, ЗМІ з'ясовує стан і питання арешту Шаройка.
"На цей час ні консул України в Білорусі, ні посол Білорусі в Україні нічого нам не коментують. Дружина Шаройка Олена перебуває на території України і спілкується лише з керівництвом Українського радіо, побоюючись за своє життя та життя дитини", - зазначив він.
Також Хоркін повідомив, що Олену контактує з білоруськими правозахисниками, які допоможуть із адвокатським захистом у Мінську.
Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.
В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.
За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.
Українська правда