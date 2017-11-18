В Україну суне мокрий сніг з дощами

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Субота, 18 листопада 2017, 15:40

Найближчими днями  на території України очікується зниження температури та мокрий сніг з дощами. 

За даними Укргідрометцентру, зокрема у центральних та північних областях вночі очікується від 1...3 до 2...4 градусів тепла, вдень до +7, хмарно.

На сході та півдні вдень до +10, вночі 2...5 тепла, дощитиме, у Криму +9...+11, без опадів. 

У західних областях та на Закарпатті - мінлива хмарність, без опадів, вдень 4...6, вночі 1...3 тепла. 

 

20 та 21 листопада - дощі та мокрий сніг на всій території України, окрім сходу, температура вночі знизиться до +1...-1, вдень +2...+5, у південних регіонах та на сході  +7...9, вночі 3-5 тепла.  У Криму +10...+12, вночі 6-8 тепла. 

 
 

Українська правда 

Теми: погода
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