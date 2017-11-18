Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну суне мокрий сніг з дощами

Субота, 18 листопада 2017, 14:40

Найближчими днями  на території України очікується зниження температури та мокрий сніг з дощами. 

За даними Укргідрометцентру, зокрема у центральних та північних областях вночі очікується від 1...3 до 2...4 градусів тепла, вдень до +7, хмарно.

На сході та півдні вдень до +10, вночі 2...5 тепла, дощитиме, у Криму +9...+11, без опадів. 

У західних областях та на Закарпатті - мінлива хмарність, без опадів, вдень 4...6, вночі 1...3 тепла. 

 

20 та 21 листопада - дощі та мокрий сніг на всій території України, окрім сходу, температура вночі знизиться до +1...-1, вдень +2...+5, у південних регіонах та на сході  +7...9, вночі 3-5 тепла.  У Криму +10...+12, вночі 6-8 тепла. 

 
 

Українська правда 

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: