На Украину движутся дожди и мокрый снег

В ближайшие дни на территории Украины ожидается снижение температуры и мокрый снег с дождями.

По данным Укргидрометцентра, в частности в центральных и северных областях ночью ожидается от 1...3 до 2...4 градусов тепла, днем до +7, облачно.

На востоке и юге днем до +10, ночью 2...5 тепла, дождь, в Крыму +9...+11, без осадков.

В западных областях и на Закарпатье - переменная облачность, без осадков, днем 4...6, ночью 1...3 тепла.

20 и 21 ноября - дожди и мокрый снег на всей территории Украины, кроме востока, температура ночью снизится до +1 ...-1, днем +2...+5, на юге и востоке +7...+9 , ночью 3-5 тепла. В Крыму +10... +12, ночью 6-8 тепла.

Уараинская правда