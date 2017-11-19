Поліція: У сутичках в Одесі травми отримали понад 20 правоохоронців

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Неділя, 19 листопада 2017, 02:10

Під час акції громадян "Літній театр наш", що проходила в Одесі в Міському саду, були травмовані більше 20 поліцейських. 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Поліції Одеської області в facebook.

Згідно із повідомленням, за медичною допомогою правоохоронці звернулися з діагнозами: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми, забої, хімічні опіки шкіри та верхніх дихальних шляхів, а також коньюктивіти хімічного походження.

При цьому, як зазначили у поліції, серед цивільних постраждалих немає і звернень про неправомірні дії поліцейських не зафіксовано.

У зв’язку із вказаними подіями поліція порушила кримінальні справи з попередньою правовою кваліфікацією - ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. 

Раніше в цей день поліція повідомляла, що 18 листопада в Одесі під час протесту проти забудови в Міському саду травми отримали 6 поліцейських. Зокрема розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Теми: Одеса мітинги поліція
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