Зникла в Атлантиці субмарина намагалася вийти на зв'язок

1375 переглядів
Неділя, 19 листопада 2017, 07:25

Зі зниклого дизельного підводного човна "Сан Хуан" була здійснена спроба телефонного контакту з морським опорним пунктом.

Про це повідомила прес-служба міністерства оборони Аргентини, пише DW.com.

Спроба встановити телефонний зв'язок, яку зареєстрували через супутник, тривала близько семи секунд. При цьому експерти уточнюють, що можливість встановити зв'язок фактично виключена.

Однак подібні сигнали можуть свідчити про те, що човен міг спливти, вважає представник аргентинського ВМФ капітан Енріке Балбей.

На даний момент фахівці намагаються встановити місце, звідки були послані сигнали.

Зв'язок із субмариною, побудованою на верфях в Німеччині, зник 15 листопада в Атлантичному океані під час її переходу з бази ВМС Ушуая на півдні країни до місця базування в Мар-дель-Плата, в 400 км на південь від Буенос-Айреса.

На борту човна перебувало 44 людини. У рятувальній операції беруть участь 10 аргентинських військових кораблів, полярне судно з Великобританії, а також три американські літаки.

Свою допомогу запропонували також в Бразилії, Чилі, Уругваї та ПАР.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Міноборони Польщі: Росія готується до війни
Путін звинувачує Браудера в трьох вбивствах
Ердоган засумнівався в НАТО
Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" українців
Усі новини
дослідження

Чому сновидіння важливі для нашого здоров’я

Фото

18 псів, які розвінчують міф про "собаче життя"

київ

"Корінь бар" з домашніми настоянками на Бессарабському ринку