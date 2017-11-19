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Пропавшая в Атлантике подлодка пыталась выйти на связь

Воскресенье, 19 ноября 2017, 06:25

С пропавшей дизельной подводной лодки "Сан Хуан" была осуществлена попытка телефонного контакта с морским опорным пунктом.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Аргентины, пишет DW.com.

Попытка установить телефонную связь, которую зарегистрировали через спутник, длилась около семи секунд. При этом эксперты уточняют, что возможность установить связь фактически исключена.

Однако подобные сигналы могут свидетельствовать о том, что лодка могла всплыть, считает представитель аргентинского ВМФ капитан Энрике Балби.

В настоящий момент специалисты пытаются установить место, откуда были посланы сигналы.

Связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета.

Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

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