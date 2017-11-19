Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ, один з лідерів НФ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є такий проект Конституції ... Він прописаний нашими юристами. Ми готові його вносити в парламент, але ми не готові гратися в цю гру. Ми готові робити те, що може бути імплементовано", - сказав Аваков журналістам у Харкові.

Як він стверджує, проект передбачає чітке розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра.

"Ключовий параграф цієї реформи - усунення дуалізму влади. Ефективність влади - так, щоб не боровся чиновник з іншим чиновником за повноваження, за велич і т.д., щоб прем'єр-міністр робив свою роботу, а президент - свою, щоб вони не змагалися, щоб не конфліктували", - додав міністр МВС.

На його думку, зараз система влади влаштована таким чином, що президент і прем'єр "апріорі стикаються в конфліктах".

Він також вважає, що НФ проведе додаткові консультації як з коаліцією, так і з представниками інших фракцій і внесе проект в парламент, коли його буде готова підтримати конституційна більшість.

"Це дуже ясні парадигми, їх небагато, ми їх запропонуємо колегам в парламенті (колегам з коаліції, колегам з інших фракцій теж) ще раз. Сподіваюся, що створиться критична точка така, коли це підтримають... Це 300 голосів (необхідно для внесення змін до Конституції - ред.). Будемо вносити, коли ми будемо бачити, що є готовність", - сказав Аваков.

Як відомо, 11 листопада на з’їзді "Народного фронту" його лідер Арсеній Яценюк звернувся до президента Петра Порошенка з пропозицією змінити Конституцію.

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