Фільм про Сенцова "Процес" здобув нагороду на фестивалі в Угорщині

Фільм "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова" російського режисера Аскольда Курова отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International у Будапешті.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Нагороду прийняла продюсер стрічки Маша Гаврилова.

Раніше фільм номінували на премію Silver Eye-2017 як найкращий документальний фільм Східної та Центральної Європи.

"Процес" вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.

Фестиваль документальних фільмів про права людини Verzio International відбувається в Угорщині щорічно з 2004 року. Його мета - сприяння відкритому суспільству, демократичним цінностям, верховенству права та свободі вираження думок.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Як стало відомо 13 жовтня 2017 року, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).