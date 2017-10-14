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Адвокат: Сенцова доставили у російську колонію на Ямалі

Субота, 14 жовтня 2017, 01:06
Адвокат: Сенцова доставили у російську колонію на Ямалі

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, якого незаконно засудили і утримують у Росії, доставили в місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Про це проекту Крим.Реалії повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

"Ще поки залишається незрозумілим питання – чи надовго він там і, чи дійсно це кінцевий пункт (етапування – ред.)", – сказав адвокат.

Раніше Олег Сенцов у листі правозахисникам розповів, що його етапують в Лабитнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова, що "вважаються страшними".

У листі зазначається, що жодних заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Олега Сенцова етапували з колонії в Якутську в СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська в Челябінськ. Однак в Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про перевезення в установу Сенцова.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Згодом Сенцова, який перебував у колонії Якутська, перевели у колонію суворого режиму в Іркутську. 

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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