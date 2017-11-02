США готує звинувачення проти посадовців РФ через втручання у вибори

Міністерство юстиції США визначило щонайменше шість членів російського уряду, причетних до зламу серверів Демократичної партії та вилучення конфіденційної інформації, яка стала публічною під час президентських виборів 2016 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, які знайомі з розслідуванням.

"Прокурори та агенти зібрали докази проти російських чиновників, і в наступному році вони можуть висунути звинувачення", – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, обговорення цієї справи знаходиться на ранніх стадіях.

Зазначається, що представник Міністерства юстиції США та представник ФБР відмовилися коментувати виявлення російських урядовців, пов’язаних зі зламом серверів Демократичної партії.

Посольство Росії не відповіло виданню на запит на коментар.

Як відомо, ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

При цьому, як повідомлялось, у розвідки є докази, що саме Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж сказав, що не отримував викрадені листи Хілларі Клінтон і її помічника Джона Подести від будь-якої держави. Але він не виключає можливості того, що він отримав матеріали від третьої сторони.