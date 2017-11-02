Український консул відвідав кримчанина Зейтуллаєва, якого утримують у РФ
У російській колонії український консул зустрівся з незаконно засудженим кримчанином, громадянином України Русланом Зейтуллаєвим, якого обвинувачують у створенні осередку забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вчора завдяки діям наших консулів нам вдалося відвідати Зейтуллаєва в Башкортостані... Загалом він на умови утримання не скаржився", - сказала прес-секретар.
За її словами, зустріч тривала близько трьох годин.
"Головним залишається питання його звільнення і переведення в Україну", - зазначила Беца.
Як відомо, 9 вересня стало відомо, що незаконно засуджений в РФ у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.
Адвокат Зейтуллаєва Едем Семедляєв розповів, що співробітники СІЗО в Ростові-на-Дону відібрали їжу у Зейтуллаєва перед його етапуванням в колонію Башкортостану.
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