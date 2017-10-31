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Перед етапуванням співробітники СІЗО забрали у Зейтуллаєва їжу – адвокат

Вівторок, 31 жовтня 2017, 20:57

Співробітники СІЗО в Ростові-на-Дону відібрали їжу у засудженого кримчанина Руслана Зейтуллаєва перед його етапуванням в колонію Башкортостану.

Про це розповів адвокат Едем Семедляєв у відео, яке опублікували на сторінці "Кримської солідарності" у Facebook.

"При виїзді з СІЗО Ростова був інцидент, співробітники СІЗО вкрали десять банок тушонки в нього. Тому він після того, як протримав голодування, їхав практично голодний, що вплинуло на його стан. Він перебуває у виправній колонії суворого режиму №2, почувається добре", – розповів Семедляєв.

Він додав, що 1 листопада із Зейтуллаєвим повинен зустрітися консул України.

"Руслан Зейтуллаєв написав близько п’яти заяв щодо його екстрадиції в Україну. Поки відповіді немає".

Адвокат сказав, що Зейтуллаєва запевняють, що це тривала процедура. Вона триває від шести до десяти місяців. Однак кримчанин сказав, що чекатиме.

"Якщо його вимоги не задовольнять, якщо його не екстрадують в Україну, то він оголосить чергове голодування", підсумував адвокат.

Зейтуллаєв попросив, щоб йому писали листи та не забували про нього.

Як відомо, 9 вересня стало відомо, що незаконно засуджений в РФ у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякримські татари
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