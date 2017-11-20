Депортований Шавшишвілі розповів, як його били та вивозили

Тамаз Шавшишвілі, якого днями депортували з України, дав інтерв'ю по скайпу з Грузії.

Пряме включення транслював у понеділок на своїй сторінці у Facebook народний депутат, один з лідерів партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко.

Шавшишвілі розповів, що 17 листопада до його будинку увірвалися спецназівці СБУ, побили ногами, замотали скотчем очі та відвезли до аеропорту.

Чоловік поскаржився, що у нього носом йшла кров.

За словами Шавшишвілі, в аеропорту до нього підійшов чоловік і сказав, що йому на 3 роки заборонений в'їзд до України. Депортований стверджує, що причини такої заборони йому ніхто не назвав.

Після цього, за словами Шавшишвілі, його три години везли на гелікоптері. Доставили до Одеси, де разом з іншими громадянами Грузії посадили на пором до Грузії.

Чоловік стверджує, що нічого не порушував в Україні і мав право перебувати в країні. Тут у нього робота, якою він займається вже три роки.

За словами Шавшишвілі, керував операцією з його вигнання з країни начальник Управління держохорони Валерій Гелетей.

Депортований поскаржився, що в результаті побоїв у нього зараз болить обличчя й руки.

"Вони викрали мене", - підкреслив він в кінці розповіді.

Як відомо, 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшишвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвишвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з НПУ, ДМС та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення нацбезпеки України".

Євген Кізілов, УП