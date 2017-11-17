У Києві невідомі викрали грузинського журналіста та ще 3 осіб

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Про це він повідомив у Facebook.

"Їм наділи мішки на голову і в наручниках відвезли в невідомому напрямку", - написав Саакашвілі.

Він додав, що Шашвіашвілі все життя був журналістом і нічим іншим, крім як збором і розповсюдженням публічної інформації не займався.

Як повідомив нардеп Юрій Дерев'янко, 17 листопада невідомі також схопили і повезли у невідомому напрямку грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе.

"Щойно в центрі Києва невідомі затримали і повезли у невідомому напрямку грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе. Також сьогодні вранці невідомі викрали з квартири двох грузинських журналістів та охоронця", - написав він у Facebook.

Також Дерев'янко опублікував відео моменту затримання Надірадзе.

Як видно з запису камери відеонагляду, до двох осіб які сиділи у закладі громадського харчування прийшли п’ятеро людей у штатському одязі.

Вони з застосуванням сили схопили одного з відвідувачів, завели йому руки за спину, накрили обличчя, вивели з приміщення, посадили в синій бус і повезли.

Як розповів Дерев'янко у коментарі "Українській правді", загалом викрали 4 громадян Грузії.

"Викрали 4 громадян Грузії. Невідомі увірвалися у квартиру на вулиці Костельній і викрали грузинського журналіста, який мав акредитацію і висвітлював події в Україні. Також близько 10:55 у кафе на вулиці Інститутській схопили добровольця", - сказав Дерев'янко.

Cкриншот з відео

Cкриншот з відео

"Усім надівали на голову мішки, руки скручували. Чоловіка, який сидів у кафе з Надірадзе, не забрали – він лишився у кафе. Хто викрав цих людей, невідомо", - сказав Дерев'янко.

Він додав, що був поблизу кафе і бачив викрадачів і їх авто. На місце події викликали поліцію.

У поліції Києва повідомили, що у них є інформація про викрадення однієї людини.

"У нас є звернення, про те, що одну людину на Інститутській невідомі схопили, посадили у Фольксваген і повезли у напрямку вулиці Шовковичної", - сказала заступник речника поліції Києва Яна Неруш.

За її словами, на місце події виїхали поліцейські Печерського управління, вони оглядають місце події, опитують свідків.

Як відомо, 15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання Шашвіашвілі в Україні скасували.

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до Державної міграційної службі. Там пообіцяли відповісти найближчим часом.

Як відомо, 21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.