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З України видворили 8 грузинів – СБУ

П'ятниця, 17 листопада 2017, 21:30
З України видворили 8 грузинів – СБУ

СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.

Про це повідомляє СБУ.

"Указане рішення прийняте СБУ на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, що всі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених кримінальним кодексом України.

Водночас в МВС України повідомили про чотирьох громадян Грузії, яких затримали і видворили з України.

У відомстві розповіли, що вони причетні до діяльності кримінальних угруповань та перебували на території України незаконно.

"Серед них – Г. Хомерікі (кримінальне прізвисько "Нукрій"), В. Мікіладзе, Р. Голандзія (кримінальне прізвисько "Толстий") та Л. Шелія (кримінальне прізвисько "Шакал")", - повідомили в МВС.

Зазначається, що ці особи причетні до скоєння правопорушень, зокрема – вимагань, незаконних заволодінь транспортом, квартирних крадіжок.

В МВС стверджують, що вони наближені до лідерів кримінального світу зі статусом "злодії в законі". Крім того, вказані особи тривалий час незаконно заходилися на території України.

Водночас про інших чотирьох з восьми громадян Грузії, яких видворили з України, МВС не повідомляє.

Як відомо, раніше 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів. 

У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживанняШашвіашвілі в Україні скасували. 

21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрузіяКиївміграціяСаакашвілі
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