Неефективність і спам: КВУ оцініло роботу нардепів з найвищими рейтингами

Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та Дмитро Ярош мають низьку ефективність роботи у Верховній Раді та зареєстрували велику кількість "законодавчого спаму".

Про це йдеться в звіті КВУ: "Три роки Верховної Ради: як працюють народні депутати".

У звіті повідомляється, що КВУ в рамках проекту "Дослівно" проаналізував роботу народних депутатів-лідерів президентських рейтингів у Верховній Раді.

Так, за три роки роботи Ярош пропустив майже всі засідання ВР, Тимошенко та Бойко – систематично ігнорували голосування, а Ляшко та Рабінович зареєстрували значну кількість законопроектів, які можна розглядати як законодавчий спам.

Зазначається, що Ляшко та Тимошенко були зареєстровані на 84% та 80% пленарних засідань ВР відповідно.

При цьому лідер РПЛ пропустив майже половину голосувань, а лідерка "Батьківщини" проголосувала лише в третині випадків. Також вона систематично ігнорувала засідання комітету.

"Тимошенко стала членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 15 січня 2015 року і з того часу була присутня лише на 4 засіданнях комітету із 37", - сказано в заяві.

У звіті ГО зазначено, що Бойко був письмово зареєстрований на 94% пленарних засідань ВР, але при цьому взяв участь лише в 3% голосувань. За три роки він був присутній лише на 1 засіданні з 60 Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.

"Ярош відвідав за три роки лише 4% пленарних засідань ВР, пропустивши із невідомих причин 303 із 362 засідань. Він також взяв участь (натиснув "за", "проти" чи "утримався") лише в 3% голосувань", - повідомляє КВУ.

Також зазначається, що він проголосував лише 296 разів із 11 тисяч та відвідав тільки 5 із 91 засідань Комітету з питань національної безпеки і оборони. При цьому жоден з десяти його законопроектів не став чинним.

Рабінович пропустив половину засідань ВР за три роки. В КВУ додають, що лідер партії "За життя" входить у трійку нардепів, що пропустили найбільше голосувань і взяв участь лише в 1% голосувань Ради.

Раніше в КВУ повідомляли, що за три роки 43 народних депутати пропустили до 99% голосувань Верховної Ради.