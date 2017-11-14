43 депутати майже ніколи не голосували в Раді - КВУ

За три роки 43 народних депутати пропустили до 99% голосувань Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба "Комітету виборців України".

Зазначається, що у списку депутатів, що пропустили майже всі голосування ВР, найбільше членів фракції "Опозиційний блок" – 18 осіб. Також в списку 10 депутатів "Відродження", 9 – позафракційних, 4 – "Волі Народу", по 1 – НФ та БПП.

За даними КВУ, всього за три роки 188 нардепів пропустили більше, ніж половину із 10 945 голосувань Верховної Ради.

При цьому, 47 депутатів пропустили від 71% до 81% голосувань, 23 депутати пропустили від 81% до 90% голосувань і 8 - від 91 до 99% голосувань.

Серед найбільших "прогульників" - Сергій Льовочкін, який брав участь лише у 0,47% голосувань, Сергій Клюєв - у 0,49% випадках, Вадим Рабінович - 1,43%, Костянтин Жеваго - 1,96% та Андрій Білецький - 2,09%.

Також до цього списку входять В'ячеслав Богуслаєв, Дмитро Ярош, Юрій Бойко, Михайло Добкін, Наталія Королевська, Олександр Вілкул та Віталій Хомутиннік, які голосували лише у 2,59% - 10,85% випадків.