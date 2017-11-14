Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

43 депутати майже ніколи не голосували в Раді - КВУ

Вівторок, 14 листопада 2017, 12:45

За три роки 43 народних депутати пропустили до 99% голосувань Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба "Комітету виборців України".

Зазначається, що у списку депутатів, що пропустили майже всі голосування ВР, найбільше членів фракції "Опозиційний блок" – 18 осіб. Також в списку 10 депутатів "Відродження", 9 – позафракційних, 4 – "Волі Народу", по 1 – НФ та БПП.

За даними КВУ, всього за три роки 188 нардепів пропустили більше, ніж половину із 10 945 голосувань Верховної Ради.

При цьому, 47 депутатів пропустили від 71% до 81% голосувань, 23 депутати пропустили від 81% до 90% голосувань і 8 - від 91 до 99% голосувань.

 

Серед найбільших "прогульників" - Сергій Льовочкін, який брав участь лише у 0,47% голосувань, Сергій Клюєв - у 0,49% випадках, Вадим Рабінович - 1,43%, Костянтин Жеваго - 1,96% та Андрій Білецький - 2,09%.

Також до цього списку входять В'ячеслав Богуслаєв, Дмитро Ярош, Юрій Бойко, Михайло Добкін, Наталія Королевська, Олександр Вілкул та Віталій Хомутиннік, які голосували лише у 2,59% - 10,85% випадків.  

Українська правда
Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: