З'явилися докази, що у мера Одеси таки є російський паспорт

5235 переглядів
Понеділок, 20 листопада 2017, 18:11

База даних Федеральної податкової служби РФ свідчить, що у мера Одеси Генадія Труханова є російський паспорт.

"Українська правда" ввела особисті та паспортні дані міського голови на сайті відомства, і система видала ідентифікаційний номер платника податків Труханова у Росії.

Якщо інформацію ввести з помилкою, ідентифікаційний номер не з'явиться.

 

Як видно, документ виданий у 2011 році.

Про російський паспорт Труханова, його номер та дату видачі раніше повідомляло "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні, що було проведене у 2016 році.

Сам Труханов заперечував володіння російським документом. Він стверджував, що його паспорт підробка, виконана колишнім мером Едуардом Гурвіцом.

Наявність у мера Одеси скандального документа перевіряли працівники управління СБУ в Одеській області. Але доказів не знайшли.

Євген Кізілов, УП

Теми: Одеса паспорт місцева влада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Одеський припортовий завод зупинився через нові проблеми 20 листопада 2017, 15:03
Поліція: У сутичках в Одесі травми отримали понад 20 правоохоронців 19 листопада 2017, 02:10
Поліція: У сутичках в Одесі постраждали 6 правоохоронців 18 листопада 2017, 16:41
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
З'явилися докази, що у мера Одеси таки є російський паспорт
Посол про заяви білоруського КДБ: Йде нагнітання обстановки
Розвідка: затриманий у Білорусі давно не працює в ГУР
Горбатюк: Інтерпол зняв з розшуку екс-міністра МВС Захарченка
Усі новини
афіша

Ніч у ТелеОлівці і ще 8 подій тижня, які варто відвідати

інше місто

Як виглядає новий офіс "Видавництва Старого Лева" у Львові

Вчені довели

Коти все-таки люблять людей