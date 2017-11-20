З'явилися докази, що у мера Одеси таки є російський паспорт

База даних Федеральної податкової служби РФ свідчить, що у мера Одеси Генадія Труханова є російський паспорт.

"Українська правда" ввела особисті та паспортні дані міського голови на сайті відомства, і система видала ідентифікаційний номер платника податків Труханова у Росії.

Якщо інформацію ввести з помилкою, ідентифікаційний номер не з'явиться.

Як видно, документ виданий у 2011 році.

Про російський паспорт Труханова, його номер та дату видачі раніше повідомляло "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні, що було проведене у 2016 році.

Сам Труханов заперечував володіння російським документом. Він стверджував, що його паспорт підробка, виконана колишнім мером Едуардом Гурвіцом.

Наявність у мера Одеси скандального документа перевіряли працівники управління СБУ в Одеській області. Але доказів не знайшли.

Євген Кізілов, УП