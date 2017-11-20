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Появились доказательства, у мэра Одессы таки есть российский паспорт

Понедельник, 20 ноября 2017, 17:11
Появились доказательства, у мэра Одессы таки есть российский паспорт

База данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт.

"Украинская правда" ввела личные и паспортные данные градоначальника на сайте ведомства, и система выдала идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.

Если информацию ввести с ошибкой, идентификационный номер не появится.

 

Как видно, документ выдан в 2011 году.

О российском паспорте Труханова, его номере и дате выдачи ранее сообщало "Слідство.Інфо" в своем расследовании, проведенном в 2016 году.

Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, выполненная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.

Наличие у Труханова скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Одессапаспорт местная власть
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