Появились доказательства, у мэра Одессы таки есть российский паспорт
База данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт.
"Украинская правда" ввела личные и паспортные данные градоначальника на сайте ведомства, и система выдала идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.
Если информацию ввести с ошибкой, идентификационный номер не появится.
Как видно, документ выдан в 2011 году.
О российском паспорте Труханова, его номере и дате выдачи ранее сообщало "Слідство.Інфо" в своем расследовании, проведенном в 2016 году.
Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, выполненная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.
Наличие у Труханова скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.
Евгений Кизилов, УП