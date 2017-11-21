Мер Одеси відповів на інформацію про російський паспорт

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Вівторок, 21 листопада 2017, 10:41
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Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що поширення інформації про наявність у нього російського паспорта – це провокація.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не вірте брехні і чуткам", - сказав Труханов у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію з російським паспортом.

Мер Одеси відзначив, що раніше вже відповів на всі питання про його можливе друге громадянство і готовий зробити це знову.

Як відомо, про російський паспорт Труханова, його номер та дату видачі раніше повідомляло "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні, що було проведене у 2016 році.

Сам Труханов заперечував володіння російським документом. Він стверджував, що його паспорт підробка, виконана колишнім мером Едуардом Гурвіцом.

Наявність у мера Одеси скандального документа перевіряли працівники управління СБУ в Одеській області. Але доказів не знайшли.

Водночас база даних Федеральної податкової служби РФ свідчить, що у мера Одеси таки є російський паспорт.

Теми: Одеса паспорт Росія місцева влада
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