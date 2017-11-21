Плотницкий озвучив свою версію того, що відбувається в Луганську

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Вівторок, 21 листопада 2017, 15:39

Ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницький заявляє, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Про це повідомляє 21 листопада сайт Плотницького.

"Сьогодні в центрі Луганська жителі міста могли бачити велику кількість людей у ​​військовій формі, які заявляють, що беруть участь в навчаннях за наказом керівництва Міністерства внутрішніх справ ЛНР", - пише він.

Ватажок "ЛНР" підтверджує, що ситуація пов'язана з відстороненням Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ" в зв'язку з порушенням кримінальної справи.

"Події сьогоднішнього дня в черговий раз довели, що рішення було прийнято вірне. Спроби певних структур Міністерства внутрішніх справ у такий спосіб оскаржити рішення суду перейшли всі межі допустимого", – заявляє Плотницкий.

"Зі свого боку, хочу запевнити, що ситуація знаходиться під контролем керівництва "ЛНР" і найближчим часом буде повністю вирішена", – зазначає ватажок бойовиків.

"..можу з упевненістю сказати, що спроби певних осіб затриматися при владі ціною дестабілізації обстановки всередині держави марні, і найближчим часом будуть повністю нейтралізовані", – запевнив він.

Напередодні Ігор Плотницкий відсторонив Корнета від "посади" у зв'язку з порушенням кримінальної справи, однак той спростовує свою відставку, забарикадувавшись в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Теми: "ЛНР" ОРДЛО
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