У "ЛНР" воюють за "МВС" і заявляють про затримання "диверсантів"
Ігор Корнет, який називає себе "міністром внутрішніх справ" так званої "ЛНР", заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.
Напередодні Ігор Плотницький відсторонив Корнета від "посади" у зв'язку з порушенням кримінальної справи, однак той спростовує свою відставку, забарикадувавшись у будівлі т. зв. "МВС ЛНР".
На ресурсах цього органу Корнет заявив, що вночі його люди припинили "діяльність української диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути на територію республіки для вчинення серії резонансних диверсійно-терористичних актів".
"Більшість диверсантів було затримано, але дрібні сили уникли покарання. Триває їх пошук і затримання", – заявив Корнет.
За його словами, "правоохоронні структури" т.зв. "ЛНР" повністю контролюють ситуацію, "особовий склад" продовжує виконувати свої обов'язки.
Інформацію про причетність "співробітників МВС" до протиправної діяльності Корнет назвав "недостовірною" і пояснив наявністю у силовиків доказів "причетності окремих високопоставлених представників органів влади до злочинної діяльності".
"Отримано докази причетності директора ДТРК (телерадіокомпанії – ред.) ЛНР Анастасії Шуркаєвої до діяльності українських спецслужб", – заявив він.
Крім того, Корнет згадав про події річної давнини: "Встановлено причетність керівника Адміністрації голови ЛНР Ірини Тейцман, а також начальника Служби урядової безпеки МВС ЛНР Євгена Селіверстова до інсценування у вересні 2016 року державного перевороту в ЛНР"
"У результаті було вбито колишнього прем'єр-міністра і мого бойового товариша Ципкалова Геннадія Миколайовича і засуджено до тривалого тюремного ув'язнення заступника командувача Управління народної міліції ЛНР Віталія Кисельова", – заявив Корнет.
За його словами, "високопоставлені співробітники генеральної прокуратури" фабрикували ті кримінальні справи – а тепер намагаються дискредитувати його "відомство" і позбавити посад тих, хто розкрив їх.
"Сьогодні вночі я надав всі наявні матеріали голові ЛНР Ігорю Плотницькому, який ухвалив рішення про порушення кримінальних справ і арешт усіх фігурантів", – заявив Корнет у відеозверненні.