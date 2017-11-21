Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "ЛНР" воюють за "МВС" і заявляють про затримання "диверсантів"

Вівторок, 21 листопада 2017, 13:43
міністр внутрішніх справ так званої ЛНР Ігор Корнет

Ігор Корнет, який називає себе "міністром внутрішніх справ" так званої "ЛНР", заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Напередодні Ігор Плотницький відсторонив Корнета від "посади" у зв'язку з порушенням кримінальної справи, однак той спростовує свою відставку, забарикадувавшись у будівлі т. зв. "МВС ЛНР".

На ресурсах цього органу Корнет заявив, що вночі його люди припинили "діяльність української диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути на територію республіки для вчинення серії резонансних диверсійно-терористичних актів".

"Більшість диверсантів було затримано, але дрібні сили уникли покарання. Триває їх пошук і затримання", – заявив Корнет.

За його словами, "правоохоронні структури" т.зв. "ЛНР" повністю контролюють ситуацію, "особовий склад" продовжує виконувати свої обов'язки.

Інформацію про причетність "співробітників МВС" до протиправної діяльності Корнет назвав "недостовірною" і пояснив наявністю у силовиків доказів "причетності окремих високопоставлених представників органів влади до злочинної діяльності".

"Отримано докази причетності директора ДТРК (телерадіокомпанії – ред.) ЛНР Анастасії Шуркаєвої до діяльності українських спецслужб", – заявив він.

Крім того, Корнет згадав про події річної давнини: "Встановлено причетність керівника Адміністрації голови ЛНР Ірини Тейцман, а також начальника Служби урядової безпеки МВС ЛНР Євгена Селіверстова до інсценування у вересні 2016 року державного перевороту в ЛНР"

"У результаті було вбито колишнього прем'єр-міністра і мого бойового товариша Ципкалова Геннадія Миколайовича і засуджено до тривалого тюремного ув'язнення заступника командувача Управління народної міліції ЛНР Віталія Кисельова", – заявив Корнет.

За його словами, "високопоставлені співробітники генеральної прокуратури" фабрикували ті кримінальні справи – а тепер намагаються дискредитувати його "відомство" і позбавити посад тих, хто розкрив їх.

"Сьогодні вночі я надав всі наявні матеріали голові ЛНР Ігорю Плотницькому, який ухвалив рішення про порушення кримінальних справ і арешт усіх фігурантів", – заявив Корнет у відеозверненні.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛНРЛуганська областьОРДЛОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: