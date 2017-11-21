Пострадавшие на Майдане будут получать льготы участников боевых действий

Президент Петр Порошенко подписал закон, приравнивающий льготы участников боевых действий и граждан, получивших телесные повреждения в ходе Революции Достоинства.

Об этом говорится на Facebook-странице президента.

"Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость", - говорится в сообщении.

"Это – уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Верховная Рада поддержала законопроект, который приравнивает льготы участников боевых действий и пострадавших на Майдане.

После первого чтения законопроект предусматривал предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, во время Революции Достоинства, и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Однако ко второму чтению комитет отклонил эту норму, оставив только соответствующие льготы для этой группы людей, введя определение "пострадавшие участники Революции Достоинства".