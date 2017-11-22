США уже продають Україні летальну зброю, але оборонну

Компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За даними видання, гранатомети компанії AirTronic USA – це смертоносна зброя, але вона має обмежену дальність попадання. Тож американський уряд гарантує, що PSRL використовуватимуть лише з оборонною метою.

"PSRL – це система летальної зброї. Але це оборонна летальна зброя. Це не є якісь серйозні ракетні установки, вони мають лише дальність попадання 1 000 метрів. То ж допоки ці системи озброєнь лишатимуться на українській частині від кордону, це не є наступальна зброя. Але якщо наступальні війська почнуть перетинати кордон, тоді, я думаю, українські збройні сили могли б використати наші системи, щоб зупинити наступ", - заявив директор компанії Ричард Вандівер.

Зазначається, що гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7.

"Ми почали постачати наш товар в Україну торік, ми продовжуємо здійснювати поставки донині. Деталі, як і що ми робимо, я не можу про це говорити. Але можу сказати, що ми – у дуже близькій координації з американським посольством, з Державним департаментом, Пентагоном та з українським урядом. Наші системи відправляються під DDTC DSP-5 експортною ліцензією Державного департаменту США", - розповів виданню Вендівер.

За його словами, отримати ліцензію було складно.

"Щоб отримати дозвіл, який нам був потрібен, пішло трохи часу через делікатність теми в час переговорів Мінськ-2. Але ці системи не суперечать угодам Мінськ-2. Тим не менше, ми все одно повинні були пройти низку бюрократичних та політичних перепон, щоб отримати нашу експортну ліцензію", - сказав Вендівер.

Керівник компанії AirTronic USA зазначив, що посольство CША у Києві координує дії з Міноборони України, щоб контролювати, як використовується американська зброя в Україні.

Крім того він уточнив, що контракт забороняє Україні перепродавати чи експортувати продукцію компанії.

"Угода поновлюється щороку, то ж це залежить від потреб України. Наразі вона не обмежена часом", - сказав Вендівер.

За його словами, посольство України у США брало участь в оформленні ліцензії на постачання зброї.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що це політичне і комерційні рішення.

"Створення умов для налагодження такої співпраці – це те, чим ми займаємось. Свого часу ми звели компанію AirTronic USA з "Укроборонпромом" і далі вони вже розвивали цю співпрацю", - каже посол.

Чалий зазначив, що перші контакти компанії почали налагоджувати у 2015 році, але є відмінності між цими комерційними угодами та військовою допомогою США в Україні.

"Ми очікуємо, що законопроект, який передбачає надання Україні озброєнь летального характеру, що пройшов через Палату представників і Сенат, буде підписаний президентом Трампом, і це до 50 мільйонів фінансування саме на смертоносну оборонну зброю", - сказав посол.

Раніше колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Олександр Вершбоу заявив, що летальне озброєння необхідне Україні не для досягнення якоїсь військової перемоги, а для захисту українців і для того, щоб Росія зрозуміла, що не зможе стріляти безкарно.

Як відомо, 19 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що сенат США схвалив виділення $500 мільйонів військової допомоги Україні.

Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру.

У нього також включені положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в американських медичних установах поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і військово-морських сил України.

Кремль заявляє, що не чув заяви сенату США про виділення 500 мільйонів доларів на оборону України.