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Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні

Вівторок, 19 вересня 2017, 05:31
Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні

Сенат США схвалив проект "Закону про бюджет США на потреби національної оборони на 2018 рік", в якому передбачається виділити $ 500 млн для підтримки України у сфері безпеки та оборонній сферах.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook в ніч на вівторок.

Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. У нього також включені положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в американських медичних установах поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і військово-морських сил України.

"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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