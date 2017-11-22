США уже продают Украине летальное оружие, но оборонительное

Компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По данным издания, гранатометы компании AirTronic USA - это смертоносное оружие, но оно имеет ограниченную дальность попадания. Поэтому американское правительство гарантирует, что PSRL используется только с оборонной целью.

"PSRL - это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только 1000 метров. Так пока эти системы вооружений будут оставаться на украинской части от границы, это не наступательное оружие. Но если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление", - заявил директор компании Ричард Вандивер.

Отмечается, что гранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.

"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы - в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США", - рассказал Вендивер.

По его словам, получить лицензию было сложно.

"Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических препятствий, чтобы получить нашу экспортную лицензию", - сказал Вендивер.

Руководитель компании AirTronic USA отметил, что посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине.

Кроме того, он уточнил, что контракт запрещает Украине перепродавать или экспортировать продукцию компании.

"Соглашение возобновляется ежегодно, поэтому это зависит от потребностей Украины. Сейчас она не ограничена временем", - сказал Вендивер.

По его словам, посольство Украины в США участвовало в оформлении лицензии на поставку оружия.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что это политическое и коммерческое решение.

"Создание условий для налаживания такого сотрудничества - это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию AirTronic USA с "Укроборонпромом" и дальше они уже развивали это сотрудничество", - сказал посол.

Чалый отметил, что первые контакты компании начали налаживать в 2015 году, но различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.

"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, и уже прошел через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на смертоносное оборонительное оружие", - сказал посол.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу заявил, что летальное вооружение необходимо Украине не для достижения какой-то военной победы, а для защиты Украины и для того, чтобы Россия поняла, что не сможет стрелять безнаказанно.

Как известно, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение $500 миллионов военной помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.

В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Кремль заявляет, что не слышал заявления сената США о выделении 500 миллионов долларов на оборону Украины.