Порошенко призначив Трубу директором ДБР

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Середа, 22 листопада 2017, 16:57
president.gov.ua

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - сказав Порошенко Трубі під час їхньої зустрічі.

 
Зустріч новопризначеного голови ДБР з Порошенком
прес-служба президента

Глава держави зазначив, що чекає від голови ДБР забезпечення "повної незалежності" відомства.

У свою чергу, Труба наголосив: "Для мене велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган".

Він пообіцяв, що спробує відновити довіру українців до правоохоронної системи.

"Головне, щоб в Україні повірили в реалізацію принципу справедливості та невідворотності покарання. І це все можна буде досягнути лише професійною наполегливою роботою, новими методами, а також політичною незаангажованістю", - зазначив він.

Як відомо, ДБР мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і, відповідно, розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, досі Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. У РНБО це заперечують.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба, та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Українська правда
Теми: ДБР Порошенко
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