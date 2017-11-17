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РНБО про вплив Турчинова на конкурс ДБР: він знає лише Матіоса

П'ятниця, 17 листопада 2017, 16:50
РНБО про вплив Турчинова на конкурс ДБР: він знає лише Матіоса
rnbo.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони заявляє, що її секретар Олександр Турчинов не впливав на рішення комісії, яка обирала керівництво Держбюро розслідувань, бо не знайомий з претендентами на посаду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

"Секретар РНБО України ніколи і жодним чином не впливав на рішення комісії, яка обирала керівництво ДБР, і навіть не знайомий з переважною більшістю її членів", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про те, що Турчинов узгоджував з президентом Петром Порошенком кандидатуру директора ДБР, в РНБО назвали "маніпуляціями" з метою дискредитувати новостворене бюро.

"Ці маніпуляції, не підтверджені жодними фактами, мають на меті дискредитацію та приниження новоствореного державного органу, який повинен стати головним інструментом держави в боротьбі зі злочинністю", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначили, що Турчинов з часів роботи в СБУ знайомий лише з Головним воєнним прокурором Анатолієм Матіосом.

"Щодо інших кандидатів, Секретар РНБО України не має достатньої інформації про них, аби давати оцінки або рекомендації", - підсумували у прес-службі. 

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. 

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Теми: ДБРРНБОТурчинов
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