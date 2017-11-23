Суддя Гольник розказала, кого підозрює у нападі на неї
Суддя Октябрського районного суду Полтави пов’язує напад на неї із оточенням міського голови Полтави Олександра Мамая.
Про це вона повідомила у коментарі Громадському.
"Я називаю це оточенням міського голови або голови Октябрського суду. Я припускаю, що це Ковжога Олександр — він був представником міського голови у справі, а зараз позивається до мене", — сказала вона.
Гольник розповіла, що на неї напали "класичні тітушки". За її словами, у нападників в руках були схожі на поліцейські кийки, або труби.
"Удар був не прямий, а під кутом, по голові. Не дуже сильний. Наклали шов. Якби чоловік мене не захищав, була б зовсім інша історія. Йому зараз важко ходити", — розказала суддя.
"Засоби масової інформації приїхали на місце раніше за поліцію", — додала вона.
Нагадаємо, 22 листопада увечері в Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави напали на суддю Ларису Гольник.
Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.
У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.
У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який тисну на колегу Ларису Гольник.
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