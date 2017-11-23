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Суддя Гольник розказала, кого підозрює у нападі на неї

Четвер, 23 листопада 2017, 00:27
Суддя Гольник розказала, кого підозрює у нападі на неї

Суддя Октябрського районного суду Полтави пов’язує напад на неї із оточенням міського голови Полтави Олександра Мамая.

Про це вона повідомила у коментарі Громадському.

"Я називаю це оточенням міського голови або голови Октябрського суду. Я припускаю, що це Ковжога Олександр — він був представником міського голови у справі, а зараз позивається до мене", — сказала вона.

Гольник розповіла, що на неї напали "класичні тітушки". За її словами, у нападників в руках були схожі на поліцейські кийки, або труби.

"Удар був не прямий, а під кутом, по голові. Не дуже сильний. Наклали шов. Якби чоловік мене не захищав, була б зовсім інша історія. Йому зараз важко ходити", — розказала суддя.

"Засоби масової інформації приїхали на місце раніше за поліцію", — додала вона.

Нагадаємо, 22 листопада увечері в Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави напали на суддю Ларису Гольник.

Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.

У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який здійснював тиск на колегу Ларису Гольник.

"Українська правда" у Threads

Теми: судПолтава
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