У Криму – нові масові затримання й обшуки

В анексованому Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.



Про це повідомляє кореспондент російської служби "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в управлінні ФСБ Росії по анексованому Криму.



За його даними, затримання сталося в кафе "Медобори" на вулиці Воровського біля Київського райсуду.



Цю інформації підтверджує близьке до влади Криму видання "Крыминформ".



Видання стверджує, що управління МВС Росії по анексованому Криму "порушило кримінальну справу" за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 163 Кримінального кодексу сусідній Росії ("Вимагання, вчинене групою осіб").

Крім того, як повідомили "Українській правді" правозахисники, у Грушівці проходять обшуки у батька колишнього політв'язня Мустафи Дегерменджі – Бекіра.

Крим_SOS повідомляє про низку обшуків: у с. Холодівка в будинку Казима Аметова, у с. Грушівка – в будинку Бекіра Дегерменджі, в с. Південне – в будинку Ельміри Баранової-Газієв, в Сімферополі – у Курсеіта Абдуллаєва.

Імена затриманих: Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов, Веджіє Кашка (повезли в лікарню).





Як відомо, Мустафу Дегерменджі в анексованому Криму звинувачено в участі в "масових заворушеннях" у Сімферополі 26 лютого 2014 року, він перебуває під домашнім арештом.



Після російської анексії в Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".