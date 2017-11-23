В Україні затримали представника Кадирова і відвезли до кордону РФ

Спецназ СБУ затримав повноважного представника глави Чечні в Україні Рамзана Ціцулаєва та відвіз його до кордону з Росією, де росіяни його затримали та арештували.

Про це повідомляють джерела УП.

На початку жовтня цього року СБУ затримала Ціцулаєва у Києві в ресторані "Казбек". Його зв’язали та відвезли до російського кордону, розповіли джерела.

"Росбалт" пише, що на кордоні Ціцулаєва вже чекали російські оперативники. Видання зазначає, що "за офіційною версією" Ціцулаєва затримали в Брянській області на кордоні з Україною.

Джерела видання вважають, що він комусь "перейшов дорогу" в Україні і його вирішили видати Росії, щоб "прибрати зі шляху".

За інформацією "Росбалта", Рамзан Ціцулаєв знаходиться в московському СІЗО "Матроська тиша", йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві і застосуванні сили до представників влади. Крім того, його нібито можуть оголосити у викраденні і вимаганні.

Офіційні джерела не повідомляють про арешт Рамзана Ціцулаєва. Зокрема речниця СБУ Олена Гітлянська сказала УП, що не знає про цю справу і пообіцяла пізніше прокоментувати цю інформацію.

За даними ЗМІ, Рамзана Ціцулаєва розшукують після того, як в листопаді 2014 року його невдало спробували затримати в ресторані готелю "Золоте кільце". Родичі хлопця й охоронець завадили поліцейським і пізніше були засуджені, а сам Ціцулаєв зник.

З 2011 року він був представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. У травні 2014 року він брав участь у звільненні журналістів LifeNews, затриманих Національною гвардією.