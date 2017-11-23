В Украине задержали представителя Кадырова и отвезли к границе РФ

СБУ задержала полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвезла его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали.

Об этом УП рассказал собоседник из ближайшего окружения Цицулаева.

6 октября этого года около 22:00 Цицулаева задержали в Киеве в ресторане "Казбек" - зашло 10 человек с автоматами, представились СБУ. Рамзан вышел поговорить и больше его родственники не видели. В течение двух недель родственники не могли узнать его местонахождение. Потом выяснилось, что его вывезли в Брянск. Во второй половине октября он попал в СИЗО "Матросская тишина", - сообщил собеседник.

"Росбалт" пишет, что на границе Цицулаева уже ждали российские оперативники.

Источники издания считают, что он кому-то "перешел дорогу" в Украине и его решили выдать России, чтобы "убрать с пути".

По информации "Росбалта", Цицулаеву предъявлены обвинения в мошенничестве и применении силы к представителям власти.

Официальные источники не сообщают об аресте Рамзана Цицулаева. В частности пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала УП, что не знает об этом деле и пообещала позже прокомментировать эту информацию.

По данным СМИ, Рамзана Цицулаева разыскивают после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане гостиницы "Золотое кольцо".

С 2011 года он был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. В мае 2014 года участвовал в освобождении журналистов LifeNews, задержанных Национальной гвардией.