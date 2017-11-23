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В Україні затримали представника Кадирова і відвезли до кордону РФ

Четвер, 23 листопада 2017, 22:32
В Україні затримали представника Кадирова і відвезли до кордону РФ

СБУ затримала повноважного представника глави Чечні в Україні Рамзана Ціцулаєва та відвезла його до кордону з Росією, де росіяни його затримали та арештували.

Про це УП розповів співрозмовник з найближчого оточення Ціцулаєва.

"6 жовтня цього року біля 22:00 Ціцулаєва затримали у Києві в ресторані "Казбек" - зайшли 10 людей з автоматами, представились СБУ. Рамзан вийшов поговорити і більше його родичі не бачили. Протягом 2 тижнів родичі не могли дізнатися його місцезнаходження. Потім стало відомо, що його вивезли в Брянськ. У другій половині жовтня Ціцулаєв потрапив в московське СІЗО "Матроська тиша", - повідомив співрозмовник.

"Росбалт" пише, що на кордоні Ціцулаєва вже чекали російські оперативники. 

Джерела видання вважають, що він комусь "перейшов дорогу" в Україні і його вирішили видати Росії, щоб "прибрати зі шляху".

За інформацією "Росбалта",  Ціцулаєву пред'явлені звинувачення в шахрайстві і застосуванні сили до представників влади. 

Офіційні джерела не повідомляють про арешт Рамзана Ціцулаєва. Зокрема речниця СБУ Олена Гітлянська сказала УП, що не знає про цю справу і пообіцяла пізніше прокоментувати цю інформацію.

За даними ЗМІ, Рамзана Ціцулаєва розшукують після того, як в листопаді 2014 року його невдало спробували затримати в ресторані готелю "Золоте кільце". 

З 2011 року він був представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. У травні 2014 року брав участь у звільненні журналістів LifeNews, затриманих Національною гвардією.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУРосіяКадиров
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