У Єгипті від теракту в мечеті загинули щонайменше 184 особи
Щонайменше 184 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на мечеть Аль-Рауда в Бір-ель-Абеді на Північному Синаї.
Ще 125 осіб поранено, повідомляє AFP із посиланням на державне телебачення.
Дані про загиблих і постраждалих постійно оновлюються.
Daily Mail пише, що збройний напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухового пристрою стався біля столиці провінції Ел-Аріш під час п'ятничних молитов, повідомили поліцейські.
За даними поліції, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках, застосували бомбу, а потім відкрили вогонь по людях, які молилися.
Президент Абдель Фаттах аль Сісі скликав позачергове засідання органів безпеки.
Поки що ніхто не взяв відповідальність за напад.
Консул у взаємодії з поліцією перевіряє, чи немає серед постраждалих під час вибуху в #Єгипет українців. pic.twitter.com/2tll3CALYW— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 24, 2017