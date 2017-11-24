У Єгипті від теракту в мечеті загинули щонайменше 184 особи

Щонайменше 184 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на мечеть Аль-Рауда в Бір-ель-Абеді на Північному Синаї.

Ще 125 осіб поранено, повідомляє AFP із посиланням на державне телебачення.

Дані про загиблих і постраждалих постійно оновлюються.

Daily Mail пише, що збройний напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухового пристрою стався біля столиці провінції Ел-Аріш під час п'ятничних молитов, повідомили поліцейські.

За даними поліції, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках, застосували бомбу, а потім відкрили вогонь по людях, які молилися.

Президент Абдель Фаттах аль Сісі скликав позачергове засідання органів безпеки.

Поки що ніхто не взяв відповідальність за напад.