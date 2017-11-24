В Египте от теракта в мечети погибли минимум 184 человека
По меньшей мере 184 человек погибли в результате нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синае.
Еще 125 человек ранены, сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение.
Данные о погибших и пострадавших постоянно обновляются.
Daily Mail Вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия и взрывного устройства произошло около столицы провинции Эл-Ариш во время пятничных молитв, сообщили полицейские.
По данным полиции,боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, применили бомбу, а затем открыли огонь по молящимся людям.
Президент Абдель Фаттах аль Сиси созвал внеочередное заседание органов безопасности.
Пока никто не взял ответственность за нападение.
Консул у взаємодії з поліцією перевіряє, чи немає серед постраждалих під час вибуху в #Єгипет українців. pic.twitter.com/2tll3CALYW— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 24, 2017