Поліція розказала, за що затримала бійця батальону "Донбас"

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 17:36

Бійця батальону "Донбас" Олександра Новікова затримали за підозрою у викрадені людині.

Про це "Українській правді" повідомили у Національній поліції.

"За дорученням прокуратури на виконання рішення суду в Солом'янському районі Києва працівники поліції затримали громадянина, якого підозрюють у викраденні людини", - сказали у поліції.

Відзначається, що затримання відбулося у рамках кримінального провадження, відкритого  за кількома статтями: ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), ч.3 ст. 368 (одержання хабара), ч.1 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби), ч.2 127 (катування), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) та ч. 2 ст. 146 (викрадення людини). 

Затримання відбувалось у порядку статті 207 (законне затримання) КПК.

"На даний час затриманого доставляють до слідчих прокуратури, після цього направлять до суду для обрання міри запобіжного заходу", - підсумували в Нацполіції.  

Як відомо, 24 листопада активісти під Радою заявили про викрадення бійця батальйону "Донбас".

Згодом народний депутат Єгор Соболєв заявляє, що викраденням активіста "Руху Визволення", бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.   

Соболєв додав, що викрадення Новікова пов'язує або з тим, що "Новікова у 2015 році шантажувала військова прокуратура, що звинуватять його у викраденні людини, якщо він не свідчитиме проти Семена Семенченка", або з тим, що учасники руху почали блокувати нелегальне "збагачення президента і Медведчука" через постачання на територію України палива з Росії.

Ірина Балачук, УП
Теми: поліція Київ
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