Полиция рассказала, за что задержали бойца батальона "Донбасс"

Бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова задержали по подозрению в похищении человека.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Национальной полиции.

"По поручению прокуратуры во исполнение решения суда в Соломенскому районе Киева работники полиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении человека", - сказали в полиции.

Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям: ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч.3 ст. 368 (получение взятки), ч.1 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе), ч.2 127 (истязание), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 2 ст. 365 (превышение полномочий) и ч. 2 ст. 146 (похищение человека).

Задержание происходило в порядке статьи 207 (законное задержание) КПК.

"В настоящее время задержанного доставляют к следователям прокуратуры, после этого направят в суд для избрания меры пресечения", - подытожили в Нацполиции.

Как известно, ранее активисты под Радой заявили о похищении бойца батальона "Донбасс".

Позже народный депутат Егор Соболев заявил, что похищением активиста "Руха Визволення", бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Похищения Новикова он связывает либо с тем, что "Новикова в 2015 году шантажировала военная прокуратура, что обвинят его в похищении человека, если он не будет свидетельствовать против Семена Семенченко", либо с тем, что участники движения начали блокировать нелегальное "обогащение президента и Медведчука" через поставки на территорию Украины топлива с России.