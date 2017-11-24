НАБУ відкрило справу про раздарювання МВС нагородної зброї

Національне антикорупційне бюро відкрило і передало Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками МВС цивільним особам нагородної зброї.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

Повідомляється, що антикорупційне бюро відкрило і передало САП кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками Міністерства внутрішніх справ цивільним особам нагородної зброї.

"6 липня поточного року детективи Головного підрозділу детективів НАБУ на підставі рішення Солом'янського районного суду Києва внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок розслідування кримінального провадження", - сказано у відповіді.

Відзначається, що виробництво розпочато за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою).

У виданні додають, за даними НАБУ, САП визначило підслідність даного кримінального провадження за іншим правоохоронним органом, куди і були передані матеріали розслідування, але в який саме орган, не вказується.

Також у відповіді на запит підкреслюється, що з 2 березня поточного року детективи бюро розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення посадовою особою МВС заволодіння на користь третіх осіб вогнепальною зброєю шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що глава МВС Арсен Аваков повідомив, що протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - нардепам.

В травнем 2017 року Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зареєструвати кримінальне виробництво за фактами порушень міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим законодавства при врученні нагородного вогнепальної зброї.

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