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НАБУ открыло дело о раздаривании МВД наградного оружия

Пятница, 24 ноября 2017, 17:17

Национальное антикоррупционное бюро открыло и передало Специализированной антикоррупционной прокуратуре уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД гражданским лицам наградного оружия.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".

Сообщается, что антикорупционное бюро открыло и передало САП уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.

"6 июля текущего года детективы Главного подразделения детективов НАБУ на основании решения Соломенского районного суда Киева внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о начале расследования уголовного производства", - сказано в ответе.

Отмечается, что производство начато ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).

В издании добавляют,  по данным НАБУ,  САП определило подследственность данного уголовного производства за другим правоохранительным органом, куда и были переданы материалы расследования, но в какой именно орган, не указывается.

Также в ответе на запрос подчеркивается, что с 2 марта текущего года детективы бюро расследуют уголовное производство по факту совершения должностным лицом МВД завладения в пользу третьих лиц огнестрельным оружием путем злоупотребления своим служебным положением.

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 - нардепам.

В мае 2017 года Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать уголовное производства по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия.

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