Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ відкрило справу про раздарювання МВС нагородної зброї

П'ятниця, 24 листопада 2017, 17:17

Національне антикорупційне бюро відкрило і передало Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками МВС цивільним особам нагородної зброї.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

Повідомляється, що антикорупційне бюро відкрило і передало САП кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками Міністерства внутрішніх справ цивільним особам нагородної зброї.

"6 липня поточного року детективи Головного підрозділу детективів НАБУ на підставі рішення Солом'янського районного суду Києва внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок розслідування кримінального провадження", - сказано у відповіді.

Відзначається, що виробництво розпочато за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою).

У виданні додають, за даними НАБУ, САП визначило підслідність даного кримінального провадження за іншим правоохоронним органом, куди і були передані матеріали розслідування, але в який саме орган, не вказується.

Також у відповіді на запит підкреслюється, що з 2 березня поточного року детективи бюро розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення посадовою особою МВС заволодіння на користь третіх осіб вогнепальною зброєю шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що глава МВС Арсен Аваков повідомив, що протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - нардепам.

В травнем 2017 року Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зареєструвати кримінальне виробництво за фактами порушень міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим законодавства при врученні нагородного вогнепальної зброї.

Читайте також: Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: