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Соболєв заявив про спробу обшуків у лікарів, що допомагають учасникам акції під ВР

Субота, 25 листопада 2017, 10:08

Нардеп Єгор Соболєв заявив про спробу проведення обшуків у квартирі лікарів, які обслуговують учасників акції  - мешканців наметового містечка під Верховною Радою. 

Про це Соболев повідомив вранці 25 листопада. 

"У Києві на адресу Харківське шоссе 180/21 приїхали представники донецької поліції та прокуратури, намагаються провести обшуки у квартирі, яку орендують наші лікарі, які допомагають у таборі (наметовому містечку під ВР - ред.), надають першу допомогу, слідкують за здоров'ям (учасників акції)", - заявив він. 

"АТОшники, які перебувають тут (під ВР), вважаються донецькою поліцією "злочинним угрупованням, у Маріуполі штампуються рішення судів і намагаються знайти у них хоч щось, щоб їх затримати", - додав Соболєв. 

Згодом він зазначив, що біля квартири лікарів "Донбасу" перебуває Артем Подвиг - слідчий прокуратури Донецької області, який намагається провести обшук.

"Документи на право саме йому проводити обшук йому таки прислали з Маріуполя", - зазначив Соболєв. 

Як відомо, 24 листопада  "Рух визволення" заявив про викрадення активіста, ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова.

За словами Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва

Він припускає, що  Новікова можуть вивезти у Маріуполь, а його викрадення пов'язує або з тим, що "Новікова у 2015 році шантажувала військова прокуратура, що звинуватять його у викраденні людини, якщо він не свідчитиме проти Семена Семенченка", або з тим, що учасники руху почали блокувати нелегальне "збагачення президента і Медведчука" через постачання на територію України палива з Росії.

Українська правда 

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Теми: Соболєвмітинги
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