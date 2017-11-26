Члена "Руху визволення" затримали у справ про напад на охоронця

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Неділя, 26 листопада 2017, 16:01

Активіста "Руху визволення", другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського затримали у Києві у справі про напад на охоронця в Кіровоградській області.

Повідомлення про затримання колишнього керівника батальйону опублікували на сайті Нацполіції.

"26 листопада поліцейські за дорученням прокуратури та на виконання ухвали суду затримали двох чоловіків, колишніх бійців добровольчого батальйону "Донбас". Їм раніше було оголошено підозру у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 27 липня близько 11.30 затримані разом з іншими особами побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць.

"Нападники відібрали у потерпілого його особисте майно, спричинивши збитки на суму понад 650 тисяч гривень", - зазначили у поліції.

Затримання проводилися на підставі ухвал суду у Києві та в Житомирській області.

"В автомобілі, яким пересувався один із затриманих, правоохоронці виявили битки і ножі", - зазначено у повідомленні.

Затриманим інкримінують вчинення злочину за ч. 2 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу. За цей злочин передбачено до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як відомо, організація "Рух визволення" заявила, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

Окрім того, бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова арештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році.

24 листопада  "Рух визволення" заявив про викрадення Новікова.

За словами нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.

Українська правда

Теми: поліція
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