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Члена "Руху визволення" задержали по делу о нападении на охранника

Воскресенье, 26 ноября 2017, 15:01

Активиста "Руху визволення", второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского задержали в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Сообщение о задержании бывшего руководителя батальона опубликовали на сайте Нацполиции.

"26 ноября полицейские по поручению прокуратуры и на выполнение постановления суда задержали двух мужчин, бывших бойцов добровольческого батальона "Донбасс". Им ранее было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 27 июля около 11.30 задержанные вместе с другими лицами избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок.

 
фото - пресс-служба МВД Украины

"Нападавшие отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тысяч гривен", - отметили в полиции.

Задержание проводились на основании постановлений суда в Киеве и Житомирской области.

"В автомобиле, которым передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируют совершение преступления по ч. 2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса. За это преступление предусмотрено до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как известно, организация "Рух визволення" заявила, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Кроме того, бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовале на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении Новикова.

По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Украинская правда

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Темы: полиция
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