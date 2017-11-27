Волкер: У миротворчій місії не повинно бути представників Росії

США не підтримують присутність росіян в складі миротворчої місії на Донбасі.

Про це повідомив спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер виданню The Washington Post.

За словами Волкера, в планах США створити справжню миротворчу силу на Донбасі, яка буде мати не тільки свободу дій, але і гарантію безпеки на всіх окупованих територіях.

"Миротворчі сили повинні мати доступ до українсько-російського кордону і в ній не повинно бути представників Росії", - сказав він.

Також спецпредставник США повідомив, що наразі Москва відхилила 26 з 29 запропонованих пунктів по врегулюванню конфлікту.

Волкер уточнив, що незважаючи на це, він має намір і далі вести переговори з Росією.

За його словами, план з підтримки миру вселяє надію на повернення до "Мінську - 2", який не рухається через небажання Росії дотримуватися положень, що передбачають припинення вогню, відведення важкого озброєння і доступ до кордону.

"Росія як і раніше навіть не визнає присутність своїх сил на Сході. Але стратегія США заснована на припущенні, що Путін шукає або, хоча б, розглядає можливість виходу зі своїх фінансових і військових зобов'язань на сході України", - сказав Волкер.

Він додав, що на даний момент США намагаються зрозуміти, на які варіанти може погодитися Росія і яка її подальша мета.

"Якщо вони (Москва - ред.) хочуть бути впертими, вони можуть, але це їм дорого обійдеться. Якщо вони хочуть рухатися далі, то це може бути щось, з чим ми погодимося і зможемо знайти шлях, як цього досягти", - підкреслив Волкер.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Белграді (Сербія) провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим про перемир'я на сході України.

Першу зустріч Волкер і Сурков провели в Мінську. Пізніше сторони повідомили, що зустріч носила скоріше "ознайомлювальний" характер: проходила за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.



Чергова зустріч, остання в цьому році, запланована на грудень, вона готується заздалегідь в одній з країн Євросоюзу. Ключовою темою зустрічі стане модальність місії ООН на Донбасі.