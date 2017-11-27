Волкер: В миротворческой миссии не должно быть представителей России

США не поддерживают присутствие россиян в составе миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер изданию The Washington Post.

По словам Волкера, в планах США создать настоящую миротворческую силу на Донбассе, которая будет иметь не только свободу действий, но и гарантию безопасности на всех оккупированных территориях.

"Миротворческие силы должны иметь доступ к украинско-российской границе и в ней не должно быть представителей России", - сказал он.

Также спецпредставитель США сообщил, что на сегодня Москва отклонила 26 из 29 предложенных пунктов по урегулированию конфликта.

Волкер уточнил, что несмотря на это, он намерен и дальше вести переговоры с Россией.

По его словам, план по поддержанию мира вселяет надежду на возвращение к "Минску – 2", который не двигается из-за нежелания России соблюдать положения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и доступ к границе.

"Россия по-прежнему даже не признает присутствие своих сил на Востоке. Но стратегия США основана на предположении, что Путин ищет или, по крайней мере, рассматривает возможность выхода из своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины", - сказал Волкер.

Он добавил, что на данный момент США пытаются понять, на какие варианты может согласиться Россия и какая ее дальнейшая цель.

"Если они (Москва - ред.) хотят быть упрямыми, они могут, но это им дорого обойдется. Если они хотят двигаться дальше, то это может быть что-то, с чем мы согласимся и сможем найти путь, как этого достичь", - подчеркнул Волкер.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Белграде (Сербия) провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины.

Первую встречу Волкер и Сурков провели в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.

Очередная встреча, последняя в этом году, запланирована на декабрь, она готовится заранее в одной из стран Евросоюза. Ключевой темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе.